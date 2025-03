STVV-speler slaat mea culpa na zware uitspraken: "Ik heb dingen gezegd die ik misschien niet had moeten zeggen"

Sint-Truiden moet zich herpakken om zijn behoud veilig te stellen via de Relegation Play-offs. De groep heeft de neuzen nu allemaal in dezelfde richting gekregen.

De oren van de spelers van STVV zongen na de nederlaag in Leuven die hen veroordeelde tot de Playdowns. Felice Mazzu was boos op de arbitrage en heeft zich sindsdien verontschuldigd, Adriano Bertaccini moest hetzelfde doen na kritiek op zijn teamgenoten.

"Sommige spelers tonen een gebrek aan inzet. We zijn waar we moeten zijn, maar sommigen moeten zich vragen stellen", verklaarde hij bij het laatste fluitsignaal. Na wat rust heeft de aanvaller van STVV aan Het Belang van Limburg toegegeven dat hij te ver is gegaan in zijn uitspraken.

"Ik was nog onder invloed van adrenaline en heb dingen gezegd die ik misschien niet had moeten zeggen. Ik richtte me niet specifiek op iemand, ik sprak over de groep als geheel. We hebben erover gesproken en ik heb mijn excuses aangeboden", legt hij uit aan de Limburgse krant.

Herstel van de eenheid

De groep kon tijdens het trainingskamp in Nederland verder. "Dit trainingskamp heeft ons veel goed gedaan. We hebben hard gewerkt, maar we hebben ook gelachen en plezier gehad. We konden delen, wat onze samenhang versterkte. Ik denk dat dit ook het doel van de technische staf was; het was een goede beslissing van hen om hierheen te komen."

Dit zorgt voor een positievere mindset om de Playdowns aan te pakken: "We zijn klaar. Een overwinning kan ons vleugels geven. In een competitie als deze, waar we slechts zes wedstrijden spelen, is de eerste vaak de belangrijkste. Als we die winnen, kunnen we vertrekken. Ik ben ervan overtuigd dat we ons in de eerste divisie zullen handhaven, want we hebben een heel goed team." De Kanaries, één punt achter Cercle Brugge, beginnen de competitie met een uitwedstrijd bij Beerschot.