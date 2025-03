'17-jarige Belg is grof wild: Barcelona en Manchester City roeren zich'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Verschillende grote Europese clubs volgen een jong talent van PSV op de voet. De 17-jarige Belg, die opvallende prestaties neerzet, zou een mooie toekomst voor zich kunnen hebben.

FC Barcelona en Manchester City hebben hun oog laten vallen op Noah Fernandez. Dat meldt alvast Het Laatste Nieuws. De 17-jarige middenvelder, opgeleid bij PSV, ziet zijn naam rondgaan bij de grootste clubs.

Ondanks deze duidelijke interesse is er nog geen serieuze onderhandeling gestart om hem weg te halen bij zijn opleidingsclub. Fernandez heeft onlangs zijn enorme potentieel bevestigd. In slechts drie wedstrijden scoorde hij twee doelpunten en gaf hij twee beslissende passes.

Contract tot 2027

De jonge belofte blijft zich ontwikkelen in de opleiding van PSV. Volgend seizoen zou hij zijn eerste stappen moeten zetten bij Jong PSV, het beloftenelftal dat in de Nederlandse tweede divisie speelt. Een cruciale stap om zich aan te passen aan het senior voetbal.

De leiders van PSV houden hun parel nauwlettend in de gaten. Bewust van zijn waarde, zetten ze in op een gematigde vooruitgang in plaats van een voortijdige transfer.

Met zo'n talent en clubs als Barça en Manchester City die hem volgen, belichaamt Fernandez de toekomst van het Belgische voetbal.