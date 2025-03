RWDM kan dit weekend een grote stap richting 1A zetten, maar Ferrera tempert de verwachtingen

RWDM staat op de rand van promotie naar de Jupiler Pro League. Met nog vier wedstrijden te spelen hebben de Brusselaars zes punten nodig om zeker te zijn van een terugkeer naar 1A. De eerste stap is een overwinning vanavond tegen Seraing.

Als RWDM vanavond wint en concurrent La Louvière punten verliest tegen Jong Genk, is promotie dit weekend al een feit voor de Brusselaars. Toch wil trainer Yannick Ferrera niet te veel vooruitkijken.

"Natuurlijk weten we wat er dit weekend kan gebeuren, maar we spreken er hier in Molenbeek niet over. Eerst en vooral winnen van Seraing”, vertelt Ferrera in Het Nieuwsblad.

Geen stress voor Ferrera die doorheen het seizoen heel veel vertrouwen heeft opgedaan. Met zestien overwinningen in 24 wedstrijden staan de Brusselaars meer dan verdiend aan kop in de Challenger Pro League.

"We werken nog steeds wedstrijd per wedstrijd, zoals we al het hele seizoen doen. Nu telt alleen Seraing", concludeert de coach.

Hoewel promotie dichtbij is, zijn er nog geen plannen voor een viering. "Eerst vanavond winnen. Misschien wordt er in de euforie nog wel iets op poten gezet, maar dat zien we nog wel. Overwinning of niet tegen Seraing, zaterdagochtend is er gewoon training", besluit de trainer.