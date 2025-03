🎥 Houdt Rudi Garcia hem in de gaten? Dit talent met dubbele nationaliteit schittert in de Ligue 1

Strasbourg heeft vrijdag Olympique Lyon verslagen in de Ligue 1 en is meer dan ooit in de race voor Europees voetbal. Diego Moreira speelde een geweldige wedstrijd.

Diego Moreira (20 jaar) lijkt eindelijk de vooruitgang te boeken die hem beloofd werd sinds zijn eerste stappen in de jeugdopleiding van Standard. Geboren in Luik, zoon van voormalig Standard-speler Almani Moreira (Guinese international), vertrok Diego Moreira op jonge leeftijd naar Benfica, voordat hij op een zeer verrassende manier bij Chelsea tekende. Na een weinig succesvolle uitleenbeurt aan Lyon, keerde de jonge Belgisch-Portugese speler vorige zomer terug naar de Ligue 1, bij Racing Strasbourg. En dit keer maakt hij indruk: hij heeft al 6 assists gegeven dit seizoen. Afgelopen vrijdag speelde Diego Moreira tegen zijn oude club, Lyon, en gaf een geweldige show. Technische hoogstandjes, constant gevaar, assist: hij heeft sterk bijgedragen aan de overwinning van Strasbourg (4-2), dat zo boven Lyon blijft in het klassement. Bekijk gewoon deze mooie beweging van Diego Moreira gisteren 🫣pic.com/YWv0uXYInt — Ivow🇵🇹 (@ivow7_slb) 29 maart 2025 Het is nog maar de vraag of Rudi Garcia nog enige aandacht aan hem moet besteden. Diego Moreira heeft het shirt gedragen van de Belgische U15, maar heeft al lang geleden gekozen voor de nationale jeugdteams van Portugal, waar hij 7 keer het shirt van Portugal U21 heeft gedragen. Recentelijk beweerden verschillende bronnen echter dat Vincent Mannaert Moreira zou hebben ontmoet om hem ervan te overtuigen van gedachten te veranderen en terug te keren naar het Belgische kamp. Een initiatief dat enigszins in tegenspraak lijkt te zijn met de uitspraken van de technisch directeur van de bond over jonge spelers met dubbele nationaliteit, die volgens hem "zo snel mogelijk hun keuze moeten maken": Moreira lijkt de zijne al in 2019 te hebben gemaakt. Wordt vervolgd, want Roberto Martinez volgt de situatie ongetwijfeld ook goed.