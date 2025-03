🎥 Zo'n blunder zie je niet vaak: voormalige Anderlecht-doelman gaat zwaar de mist in

Thomas Didillon-Hödl, ex-doelman van Anderlecht, heeft dit weekend zwaar geblunderd. De Franse keeper gaf een doelpunt praktisch gratis weg.

Thomas Didillon-Hödl ging dit weekend zwaar de mist in. Tijdens de wedstrijd van zijn club Willem II tegen Almere City, maakte de Franse doelman al in de 12e minuut een kostbare fout.

Hij nam hij iets te veel tijd om de bal onder controle te krijgen na een terugspeelbal. De doelman had de druk van Almere City-aanvaller Charles-Andreas Brym verkeerd ingeschat, die erin slaagde zijn uittrap te blokkeren. De bal nam toen een ongelukkige baan en passeerde de doellijn van Willem II, waardoor de tegenstander een gemakkelijk doelpunt kreeg.

Thomas Didillon-Hödl gaat gruwelijk de mist in! 😳#wilalm — ESPN NL (@ESPNnl) 29 maart 2025

De club uit Tilburg verloor met 0-2. Dit verlies bracht zijn team in een lastige situatie, waarbij de club nu op de 16e plaats staat, in de degradatiezone. Een harde klap voor Didillon waarvan de fout zwaar heeft gewogen in het uiteindelijke resultaat.

Dit weerspiegelt wel weer de wisselvalligheden in de loopbaan van de doelman. In 2018 in België aangekomen, tekende Didillon bij Anderlecht na zijn tijd bij Metz. Na 46 optredens in het paars-witte shirt werd hij in januari 2020 uitgeleend aan KRC Genk, maar zijn tijd daar was niet doorslaggevend, met slechts zes gespeelde wedstrijden. In 2020 werd Didillon door Anderlecht verkocht aan Cercle Brugge.

Zijn loopbaan in België werd gekenmerkt door ups en downs. Na goede prestaties te hebben getoond bij Anderlecht en Cercle, verliepen zijn avonturen bij Genk en Willem II moeizamer.