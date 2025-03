Silvio Proto is bijzonder streng voor publiekslieveling: "Hij zou nooit voor Anderlecht mogen spelen"

Anderlecht stelde zwaar teleur tegen Club Brugge. Slechts weinig spelers wisten punten te scoren bij ex-speler Silvio Proto.

Jan-Carlo Simic krijgt dit seizoen flink wat kritiek te verduren. De jonge Servische international is opgesteld op de rechterkant van de driemansverdediging en heeft daar niet uitgeblonken, integendeel.

Simic heeft een paradoxaal seizoen. Hij heeft lang geprofiteerd van het contrast dat Zanka bood om zich te profileren als een van de beste spelers van Anderlecht, dankzij zijn strijdlust, leiderschap en stevigheid in duels. Maar David Hubert heeft hem verrassend genoeg op de bank gezet en de wedstrijd van afgelopen weekend pleit niet in zijn voordeel.

Vervangen bij rust

Bij RTL Sports spaarde analist Silvio Proto hem niet. "Hij zou nooit voor Anderlecht mogen spelen. Hij is geen verdediger voor deze club. Misschien elders, maar hij mist de verfijning die nodig is." De oud-doelman van paars-wit was onverbiddelijk na de matige prestatie in de topper tegen Club Brugge.

"Hij vliegt er gewoon in en ruimt op, maar hij draagt niets bij aan de opbouw", vervolgde Proto. De gewezen doelman is duidelijk gefrustreerd door het spel van de verdediger en zijn ex-club.

Toch heeft Anderlecht in het verleden verdedigers gehad die vooral uitblonken in duelkracht, zonder uit te blinken in de opbouw. Het verschil? Zij speelden in een goed georganiseerd verdedigend geheel, waar iedereen precies wist wat er van hen verwacht werd. En dat lijkt nu juist het probleem te zijn bij paars-wit.