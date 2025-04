"We zijn bedrogen" en "Compleet wanbeleid": Beerschot wordt héél scherp aangepakt

Het doek is gevallen voor Beerschot. Na één seizoen op het hoogste niveau zal het opnieuw de Challenger Pro League worden voor De Mannekes. Een teleurstelling, ook voor de supporters. Die zijn streng voor het eigen team en vooral voor het bestuur.

Zaterdag wisten ze bij Beerschot al hoe laat het was na de 0-1 nederlaag tegen STVV, een dag later was het door het gelijkspel tussen KV Kortrijk en Cercle Brugge (2-2) definitief voorbij.

Kroniek van een aangekondigde degradatie?

En dus zal het volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League moeten gaan gebeuren. Iets wat bij de supporters een doorn in het oog is - maar wel eentje dat ze van heel ver hadden kunnen zien aankomen.

"We waren in april al kampioen en dus hadden we tijd genoeg om een goeie ploeg te vormen voor 1A. Maar dat heeft het bestuur niet willen inzien. Pas in september is er versterking gehaald en dus zijn de supporters bedrogen geweest", aldus Frank De Lee.

Emmer overgelopen

Hij is lid van het overkoepelende supportersorgaan en hekelt het getalm van het bestuur. "Het is een compleet wanbeleid", zijn ze streng bij Sporza.

"De jeugdwerking werkt niet zoals het moet, we hebben geen oefenterrein en ons veld was kapot. Er is ook geen communicatie tussen supporters en bestuur. De emmer is nu echt overgelopen voor iedereen."