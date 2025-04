OFFICIEEL: Club Brugge ziet een van zijn grootste talenten verlengen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In 2023 werd hij de jongste speler die deelnam aan een professionele wedstrijd in België. Jessi Da Silva heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2027.

Deze week heeft Standard de ondertekening van drie nieuwe professionele contracten aangekondigd. Overal worden de selecties al samengesteld met het oog op het volgende seizoen.

Deze keer is het de beurt aan Club Brugge om een verlenging van een jonge speler aan te kondigen. Jessi Da Silva, die in 2019 van Diegem kwam, heeft zijn contract bij Club verlengd.

De verlenging komt niet zomaar voor de 16-jarige aanvallende middenvelder, die in 2023 de jongste speler werd die deelnam aan een professionele wedstrijd in België. Hij kwam toen uit voor Club NXT in de Challenger Pro League.

Als groot Brugs talent heeft hij veel gespeeld met de U18, maar hij heeft ook de hele Youth League-campagne gespeeld met de U19, op slechts 16-jarige leeftijd (hij viert zijn 17e verjaardag op 15 april).

Als vaste waarde in het nationale U17-team, zal hij later dit jaar deelnemen aan het EK en het WK. Zijn 483 minuten in de Challenger Pro League met Club NXT zullen naar verwachting alleen maar toenemen volgend seizoen.