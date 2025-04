📷 Dit gaat Vincent Kompany niet graag zien: gefrustreerde verdediger Bayern München gaat te ver bij ballenjongen

De Kroatische verdediger werkte zijn frustratie af op een ballenjongen, wat hem op veel kritiek én een gele kaart kwam te staan. In minuut 95 stond het 2-2 op het scorebord, een stand die Bayern uit het toernooi kegelde.

Toen Inter de bal buiten trapte in de buurt van hun eigen bank, wou Stanisic snel ingooien. Maar de ballenjongen speelde niet mee: hij hield de bal even bij en gooide die vervolgens ostentatief een eind verder.

De reactie van Stanisic liet niet op zich wachten. In een emotionele uitbarsting duwde hij de tiener van zijn stoeltje, recht tegen de grond. De bank van Inter sprong meteen recht en het incident leidde tot commotie langs de zijlijn. Scheidsrechter Turpin trok geel voor Stanisic, terwijl de tijd onverbiddelijk wegtikte voor Bayern.

Met het laatste fluitsignaal was het verdict definitief: Bayern uitgeschakeld, Inter door naar de halve finale. Voor Stanisic bleef het vooral een wedstrijd om snel te vergeten, al zal zijn gedrag wellicht nog besproken worden binnen de club.

Coach Vincent Kompany probeerde na afloop de focus op het sportieve te houden. “Op dit niveau draait alles om details", klonk het. “Bij de tegengoals konden we beter doen, maar we hebben genoeg kansen gehad om zelf door te gaan.”

Kompany benadrukte dat Bayern zich nu volledig zal richten op de Bundesliga én het WK voor clubs. “Het is jammer dat we uitgeschakeld zijn, maar we blijven vooruitkijken. De groep heeft genoeg kwaliteit om dit te verwerken.”

Josip Stanisic pushed the ball boy off his stool after he tossed the ball away from the defender at the end of Bayern's loss to Inter 😳 pic.twitter.com/Osr1ke9e0S