Deze zomer weg bij Antwerp? Senne Lammens heel erg open over mogelijke transfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Senne Lammens speelt een sterk seizoen bij Royal Antwerp FC. Het is afwachten of hij volgend seizoen nog op de Bosuil speelt.

Senne Lammens kreeg zijn opleiding bij Club Brugge. Met Simon Mignolet als eerste doelman was het niet eenvoudig om jezelf in de kijker te spelen, laat staan door te breken.

“Met het niveau dat Simon toen haalde, moest ik die stap twee jaar geleden wel maken. Het was of vertrekken, of blijven en uitgeleend worden. Maar dan zou Simon er nog altijd geweest zijn. Ik wilde ergens volwaardige eerste doelman zijn”, vertelt Lammens aan Het Nieuwsblad.

Toen hij voor Antwerp koos, waren er ook aanbiedingen uit Engeland. “Niet meteen als eerste keeper, maar wel met een interessant plan op lange termijn. Onder meer met Leeds was er een goed contact.”

Lammens gelooft er wel in dat die ploegen die destijds interesse toonden hem nu nog altijd blijven volgen. Voor hem is de Premier League de beste competitie die er is.

De prijzen van jonge doelmannen gingen de voorbije jaren de hoogte in. Het zou deze zomer wel eens een ideaal moment kunnen zijn om andere oorden op te zoeken.

“Feit is dat zowel Antwerp als ik blij zullen moeten zijn met wat zich eventueel aandient. Als een van beide partijen niet tevreden is, zal er geen overhaaste beslissing komen. Een transfer deze zomer kan. Maar nog een jaar bij Antwerp spelen zou me niet teleurstellen.”