Konstantinos Karetsas reageert op interesse van Juventus en Bayern München en is kristalhelder over zijn toekomst

Konstantinos Karetsas wordt gezien als het grootste talent van de JPL. Het goudhaantje van Racing Genk is heel duidelijk over zijn toekomst.

Racing Genk strijdt momenteel volop mee voor de titel. De Limburgers staan nog op kop in het klassement en hebben ook nog alles in eigen handen.

Eén van de spelers die dit seizoen al echt veel indruk maakte, is Konstantinos Karetsas. De jonge Griek speelde zich bij Jong Genk al in de kijker, en kon bevestigen bij de A-ploeg.

Er wroden grote ploegen genoemd: zo zou Juventus al een topscout hebben gestuurd om Karetsas te zien spelen, terwijl ook Bayern München interesse zou tonen. Veel doet het hem naar eigen zeggen nog niet.

"Niet echt, want ik ben niet van plan om hier al te vertrekken. Het is leuk om die grote namen te horen, maar het heeft geen zin om daar blij van te worden. Je moet altijd rustig blijven", vertelde Karetsas bij Het Laatste Nieuws.

Daarmee doet hij meteen ook een grote uitspraak over zijn toekomst. Als alles normaal verloopt, speelt de aanvallende middenvelder volgend seizoen dus gewoon nog bij Racing Genk.

"Samen kijken we stap per stap wat het beste voor me is. In 2025-2026 zie ik mezelf zeker bij Genk blijven. Tenzij het fout loopt tussen de club en mij, maar de relatie is altijd goed geweest. Dat gaat ook zo blijven", besluit hij.