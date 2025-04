🎥 Voormalig Anderlecht-talent toont waarom hij paars-wit ooit kon overtuigen, maar mag de VAR ook enorm dankbaar zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een voormalig Anderlecht-talent heeft zich nog eens getoond op de Europese voetbalvelden. In de Ligue 1 kwam Lucas Stassin zondagavond tot scoren.

De Belgische jeugdinternational genoot een groot stuk van zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht. Een definitieve doorbraak kwam er evenwel niet. Stassin is ook nu nog altijd erg jong maar snakte naar speelminuten bij een eerste ploeg. Daarom kondigde zich in 2023 een vertrek naar Westerlo aan. In de Kempen vond Stassin na verloop van tijd zijn draai.

Dat was ook Saint-Etienne opgevallen. De Franse club legde maar liefst tien miljoen euro voor hem op tafel. Ondanks dat hij een contract heeft tot 2028, komt er mogelijk alweer een nieuw avontuur voor hem aan. De nog altijd maar 20-jarige aanvaller schermt met interesse uit Duitsland en Engeland, terwijl het lot van zijn ploeg hoogst onzeker is.

Snel openingsdoelpunt van Stassin

Saint-Etienne staat immers op een degradatieplaats. Het bezoek van Lyon was een nieuwe gelegenheid om punten te pakken en die booschap had Stassin goed begrepen. Na tien minuten trapte hij de groen-witten al op voorsprong. Een meer ideale start hadden ze zich bij Saint-Etienne niet kunnen inbeelden en dat hadden ze helemaal aan Stassin te danken.

Het verhaal van de held die antiheld werd, had ook wel kunnen plaatsvinden. Tien minuten na zijn doelpunt ging Stassin langs achter fel in op tegenstander Tolisso. Stassin kwam met zijn studs terecht op de enkel van de Lyon-speler. De scheidsrechter kende geen genade en trok onmiddellijk de rode kaart. Alle hoop van Stassin lag daarna in handen van de VAR.

Stassin komt goed weg dankzij de VAR

Die vond het toch eerder een ongelukkige overtreding. De scheidsrechter wijzigde zijn oordeel ook van rood naar geel na het bekijken van de beelden. Stassin kwam zo goed weg.