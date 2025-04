Ajax zet alles op alles om Mokio te houden - Chelsea en City loeren mee

Ajax is in gesprek met Jorthy Mokio over een contractverlenging. De 17-jarige Belgische verdediger, die sinds juli 2024 onder contract staat tot medio 2027, heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een vaste waarde in het eerste elftal.

Vanwege zijn leeftijd kan hij maximaal een driejarig contract tekenen, maar Ajax wil hem nu al belonen voor zijn snelle ontwikkeling en het vertrouwen in hem onderstrepen. Mokio maakte op 29 augustus 2024 zijn officiële debuut voor Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Jagiellonia Białystok. Met zijn invalbeurt werd hij de op één na jongste debutant ooit voor Ajax en de jongste Ajacied in een Europese wedstrijd. In februari 2025 kreeg hij zijn eerste basisplaats in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard, waar hij de volledige wedstrijd speelde. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Engelse topclubs zoals Chelsea, Arsenal en Manchester City hebben scouts gestuurd om Mokio te volgen. Chelsea lijkt momenteel het meest concreet geïnteresseerd. Ajax is echter vastbesloten om het talent te behouden en ziet de contractverlenging als een belangrijk signaal. Mokio zelf voelt zich goed bij Ajax en waardeert het ontwikkelingsplan dat de club hem biedt. Hij koos bewust voor Ajax boven andere geïnteresseerde clubs zoals Bayern München en Barcelona, omdat hij zich het best voelde bij het plan van Ajax. Ook op internationaal niveau maakt Mokio stappen. Hij werd in maart 2025 opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg en werd tijdens de training onder de vleugels genomen door Romelu Lukaku. Mokio droomt ervan om deel uit te maken van de Belgische selectie voor het WK 2026.