"Buitensporig gedrag": schorsingsvoorstel van vier speeldagen voor ... ontslagen coach en nog een paar andere mensen die moeten voorkomen

Er gebeurde dit weekend heel wat op de Belgische voetbalvelden. En daarbij werden nu ook een aantal schorsingsvoorstellen gedaan, waarbij er toch wel wat opvallende zaken te noteren zijn.

Zulte Waregem kroonde zich afgelopen vrijdag tot kampioen in de Challenger Pro League ten koste van RWDM, dat uiteindelijk maar derde eindigde en zo zelfs nog niet zeker is van promotie.

Ontslagen Ferrera moet straf vrezen

In het slot van de wedstrijd ging Yannick Ferrera nog uit zijn plaat, waardoor hij uiteindelijk een rode kaart kreeg van de ref. Die was in zijn verslag over de wedstrijd ook zeer streng voor de coach van RWDM.

“Ferrera gedroeg zich op meerdere momenten buitensporig ten aanzien van mijn vierde scheidsrechter. Hij begon te roepen en stelde zich bedreigend op. Hij beschuldigde ons ervan oneerlijk te zijn, stellend dat zijn leven en dat van zijn familie een spel waren en dat wij hen hadden bestolen", noteerde Het Nieuwsblad uit het rapport.

Nog meer zaken aanhangig gemaakt

Voor zijn gedrag krijgt Ferrera nu een schorsingsvoorstel van twee speeldagen én een eerdere schorsing wordt herzien en ook omgezet in twee speeldagen schorsing. Zo zou hij vier speeldagen moeten brommen.

Enig probleem is dat de coach ondertussen werd ontslagen bij RWDM. Remie Blom, Head of Physiotherapy bij Lommel, zou voor een duw aan de vierde ref dan weer drie speeldagen moeten geschorst worden, terwijl Stijn Stijnen in twee verschillende zaken moet voorkomen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) dinsdag.