De gasten voor Extra Time deze avond doen eens te meer vermoeden dat er grote verandering op til is

Na zestien seizoenen lijkt het doek te vallen over het iconische voetbalprogramma Extra Time. De VRT heeft niet geboden op het maandagavondluik van het voetbalcontract. En dus is de vraag wat er na dit seizoen gaat gebeuren. Steeds meer lijkt duidelijk wat de bedoeling is.

Extra Time ging van start op 27 juli 2009 en kende in de beginjaren veel succes. Frank Raes en Filip Joos waren de vertrouwde gezichten, eerst samen en later met Raes als host en Joos als vaste gast. 90 Minutes de opvolger? De laatste jaren was de interesse tanende en de kijkcijfers gingen zienderogen achteruit. Er werden pogingen tot verjonging gedaan met nieuwe host Aster Nzeyimana, maar die vertrok snel naar de VTM. Ook onder Filip Joos als moderator zijn de kijkcijfers niet geweldig. Begin deze maand waren er niet meer dan 100.000 kijkers meer voor het programma. Steeds meer lijkt het erop dat 90 Minutes wel eens de opvolger zou kunnen gaan worden. Gasten zijn bekend voor deze week In die populaire voetbalpodcast worden ondertussen al veel van dezelfde zaken aangekaart en Filip Joos is er ook een vaste gast. Vorige week zat er met Sam Kerkhofs nog een bekende podcaster in de studio. En ook de gasten van deze week doen vermoeden dat de manier van analyse wel eens zou kunnen opschuiven naar dat nieuwe model. Gert Verheyen, Tuur Dierckx en Frank Boeckx zijn namelijk de gasten voor de aflevering van deze week die om 21.20 uur zal beginnen. Dat maakte de VRT bekend. Ook zij zijn graag geziene gasten in 90 Minutes.