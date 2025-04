Paus Franciscus is overleden ... en dat heeft ook gevolgen voor de voetbalwereld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Triest nieuws vanuit Italië en het Vaticaan. Deze morgen omstreeks 7u35 is Paus Franciscus overleden. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid, maar kwam zondag wel nog een groet brengen op Pasen. Een en ander heeft ook gevolgen in de sportwereld.

Paus Franciscus is op paasmaandag overleden in Vaticaanstad. De Argentijn - geboren als Jorge Mario Bergoglio - was sinds 2013 de nieuwe paus van de Katholieke Kerk.

Franciscus werd 88 jaar en sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Een paar maanden geleden overleefde hij nog een dubbele longontsteking onder meer.

Serie A wordt uitgesteld

Het overlijden van de paus heeft ook gevolgen voor de sportwereld. Zo zullen er deze maandagavond geen wedstrijden worden gespeeld in de Serie A, zoals dat wel voorzien was.

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

"Na het overlijden van de Heilige Vader is de Nationale Liga van Professionals Serie A tot de conclusie gekomen dat de wedstrijden die er vandaag op de speeldag van het Serie A-kampioenschap gepland staan in de Serie A Enilive en Primavera 1 worden uitgesteld tot een nog te bepalen datum."

Er zal nog een datum moeten worden gezocht om de wedstrijden door te laten gaan. Tot op heden is het daarop wachten. Over aankomend weekend - dan staat waarschijnlijk een begrafenis op het programma - is nog niets geweten.