Belgische doelman Jari De Busser reageert nadat hij zich helemaal onsterfelijk maakt in Nederlandse bekerfinale

Jari De Busser beleefde een geweldige avond op maandag. De Belgische doelman werd de held van de avond bij Go Ahead Eagles: hij stopte twee strafschoppen na verlengingen waardoor de club de Nederlandse beker won.

Go Ahead Eagles en AZ keken elkaar in de ogen in de bekerfinale van Nederland. Na 120 minuten spelen stond het nog 1-1, en dus gingen we naar verlengingen. Nadat De Busser al een fantastische partij had gespeeld, maakte hij zich in de strafschoppenreeks dus helemaal onsterfelijk.

Na afloop kon De Busser het zelf niet goed geloven. "Het is bizar. Ik heb er geen woorden voor. Dat had ik na PSV-uit al niet... Maar dit... Hier zijn jongensdromen van gemaakt", zei hij bij ESPN.

Want ook tijdens de wedstrijd hield hij zijn club in leven. "Ik pakte alles. Met mijn handen, met mijn gezicht, die één-op-één met Mexx Meerdink. Bizar gewoon", besloot De Busser.

Van 2020 tot afgelopen zomer speelde hij nog bij Lommel in de Challenger Pro League. Dit seizoen veroverde hij bij Go Ahead Eagles in januari zijn plaats tussen de palen.