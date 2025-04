Goed nieuws voor Club Brugge: langdurig geblesseerde speler is weer fit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bjorn Meijer vierde zijn comeback met 45 minuten speeltijd bij Club NXT tegen Francs Borains. Een belangrijke stap in een lastig seizoen voor de verdediger.

Bjorn Meijer maakte afgelopen weekend zijn rentree door een wedstrijd te spelen voor Club NXT, het tweede team van Club Brugge, tegen Francs Borains. Tijdens de 30e en laatste speeldag van de Challenger Pro League stond hij 45 minuten lang op het veld.

Meijer, die dit seizoen slechts vijf wedstrijden speelde in de JPL vanwege blessures, stond opgesteld voor deze wedstrijd als linksback. Hij werd in de 46e minuut vervangen door Renzo Tytens.

De wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor Club NXT, dankzij doelpunten van Shandre Campbell in de 24e minuut en Lenn De Smet in de 61e minuut. Voor Meijer zullen de 45 speelminuten vooral deugd hebben gedaan.

De terugkeer op het veld is een belangrijke stap voor Meijer, die hoopt zijn plaats terug te vinden in het eerste team van Club Brugge tegen het einde van dit seizoen. Of hij nog zal spelen voor de A-ploeg dit seizoen blijft nog maar de vraag.

Zo hielp hij Club NXT het seizoen op een zeer positieve manier te beëindigen. De U23 van Club eindigde zesde in de CPL, maar zal niet deelnemen aan de play-offs, aangezien U23-teams niet kunnen promoveren naar de Jupiler Pro League.