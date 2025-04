Heel slecht nieuws voor Lucas Stassin en Saint-Etienne: dit zou alles kunnen veranderen

Saint-Etienne heeft Olympique Lyon verslagen en vecht nog steeds tegen de degradatie. Helaas zouden de ongeregeldheden tijdens de Rhône-Alpes derby hen duur kunnen komen te staan.

Saint-Etienne heeft dit weekend Olympique Lyon verslagen in de derby, met opnieuw een brace van Lucas Stassin (ex-Anderlecht en Westerlo). Maar de wedstrijd verliep niet zonder incidenten, zowel op het veld waar de Belg eigenlijk rood had moeten krijgen, als op de tribunes.

Er waren schermutselingen in het stadion en de fans van ASSE gebruikten veel pyrotechnisch materiaal. Maar vooral gooide een St. Etienne-ultra een muntstuk naar een grensrechter, wat een lange onderbreking veroorzaakte.

Er wordt gesproken over een onderbreking van 45 minuten. Saint-Etienne voorkam wel een forfaitnederlaag, aangezien de wedstrijd kon worden hervat. Maar de club riskeert toch nog ernstige straffen. France 24 noemt verschillende mogelijke scenario's: volledige of gedeeltelijke lege tribunes, evenals een puntenaftrek.

ASSE heeft laten zien dat ze willen meewerken aan dit dossier en heeft de dader "duidelijk geïdentificeerd door de beelden van in het stadion toen hij een projectiel gooide". Hij riskeert nu een zware boete en tot drie jaar gevangenisstraf.

Maar de Franse voetbalvond, net nu er in Frankrijk veel aandacht is voor arbitrage, zou kunnen besluiten om Saint-Etienne een straf op te leggen. Er wordt dus gesproken over een mogelijke puntenaftrek, zoals bij Lyon en Montpellier in voorgaande seizoenen. Voor een club in de degradatiezone zou dit een ramp zijn...