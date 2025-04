Mist Club Brugge sterkhouders tegen Union? Blauw-zwart komt met belangrijke blessureupdate over Simon Mignolet en Gustaf Nilsson

Club Brugge kwam dinsdag met meer nieuws over de blessures van Simon Mignolet en Gustaf Nilsson. De twee zijn onzeker voor de clash met Union.

Club Brugge won afgelopen weekend met 0-5 van KAA Gent, een ferm statement. Toch kreeg blauw-zwart een dubbele domper te verwerken.

Al voor de wedstrijd verliep niet alles volgens plan. Spits Gustaf Nilsson stond op het wedstrijdblad, maar had zich tijdens de opwarming geblesseerd.

De Zweed voelde iets aan de kuit en kon daardoor niet spelen. Ook doelman Simon Mignolet viel uit. Hij werd kort voor rust gewisseld na een contact met Ardon Jashari.

Coach Nicky Hayen besloot om in te grijpen en bracht Nordin Jackers in, uit voorzorg. Club Brugge kwam dinsdag met een medische update over de twee spelers.

"De scans toonden bij beiden geen acute letsels. De medische staf bekijkt dag per dag hoe hun situatie evolueert. Beide spelers zijn nog onzeker voor de match van donderdag tegen Union", klinkt het bij blauw-zwart.