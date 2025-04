Blijft Radja Nainggolan ook volgend seizoen bij Lokeren-Temse spelen? Il Ninja komt met heel eerlijk antwoord

Radja Nainggolan doet het goed bij Lokeren-Temse en voelt zich er ook prima. Maar de grote vraag is nu: blijft Il Ninja na dit seizoen nog bij de club?

Radja Nainggolan verraste de Belgische voetbalwereld deze winter door plots bij Lokeren-Temse te tekenen. De 36-jarige verbond zich tot het einde van dit seizoen aan de club.

Zijn debuut was er meteen een om te onthouden. Hij viel in tegen Lierse en scoorde met een olympisch doelpunt, rechtstreeks uit corner, de 1-1 gelijkmaker. Hij speelt nu nog de Promotion Play-offs met Lokeren-Temse, maar wat nadien?

"Ik ga eerlijk zijn: ik heb geen zin meer in buitenlandse avonturen", vertelde hij bij DAZN. "Ik zit hier goed in België. Ik ben een gelukkig persoon. Natuurlijk moeten de visies allemaal hetzelfde zijn."

"Ik heb in de persconferentie de dag na mijn aansluiting hier meteen gezegd dat ik in de play-offs geloofde. Ik kijk liever naar voor dan naar achter. En ik wil dat iedereen diezelfde visie heeft", gaat hij verder.

"Ik heb al onderhandeld met de voorzitter. Ik denk dat we op een heel goed punt zitten. Het kan dus zijn dat ik hier volgend jaar nog zit, ja", aldus Nainggolan. Het lijkt er dus positief uit te zien. Wanneer hem wordt gevraagd of hij nu een 'ja' in zijn zin gebruikte antwoordde hij: "Het is een ‘nja’, met een n ervoor. Ik zal het zo zeggen (lacht)."