Nog veel spannender dan in ons land: zes(!) ploegen kunnen dit weekend kampioen worden in deze reeks

Je hebt spannende competitie en dan heb je spannende competities met een hoofdletter S. Dat laatste mogen we wel zeggen van de National League South in Engeland. Daar wordt het zaterdag om 16 uur uitkijken naar zes verschillende wedstrijden.

Zaterdag om 16 uur wordt de laatste competitiespeeldag afgewerkt in de National League South. Dat is het het zesde niveau in het Engels voetbal. En het kan er héél spannend worden dit weekend.

Truro City heeft nog één overwinning nodig om zeker te zijn van de titel. Technisch gezien kunnen ze ook met een puntendeling of een verlies nog de titel pakken, maar dan wordt het uitkijken naar heel wat andere wedstrijden.

Zeer spannende strijd met zes teams

De ploeg heeft namelijk 86 punten en dat zijn er evenveel als eerste achtervolger Torquay United. Eastbourne en Worthing volgen dan weer met 85 punten op de plaatsen drie en vier.

En ook Boreham Wood en Donking Wanderers zijn met 83 punten nog niet uitgeschakeld mathematisch voor de titel. Die beide ploegen hebben bovendien de beste doelsaldo's van de zes ploegen.

Geen van de zes ploegen speelt een onderling duel tegen elkaar en dus wordt het zondag uitkijken naar liefst zes verschillende wedstrijden. Niemand durft zich op dit moment rijk rekenen, de nummers 2 tot 7 spelen nog play-offs om te promoveren.