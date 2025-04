DONE DEAL: Cercle slaat hard toe en heeft eerste topaanwinst beet

Cercle Brugge is nog niet zeker of het volgend jaar in de Jupiler Pro League zal kunnen spelen, maar het is ondertussen wel al volop aan het inzetten op de toekomst. Het heeft nu alvast een sterkhouder langer vastgelegd.

Cercle Brugge huurde Erick Nunes van het Braziliaanse Fluminense. Nu hebben ze beslist om langer met elkaar door te gaan. De overstap is nu definitief, een contract voor vier jaar is getekend. De 21-jarige Braziliaan is een polyvalente verdedigende middenvelder, die ook op de rechterflank uit de voeten kan. Dit seizoen heeft de Braziliaan dit seizoen al 36 wedstrijden op de teller staan. Daarin was hij ook goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Vierjarig contract voor Erick Nunes Technisch Directeur Rembert Vromant is op de webstek van De Vereniging heel tevreden met de deal: "Erick heeft sinds zijn komst een indrukwekkende evolutie doorgemaakt. Hij koppelt zijn snelheid, loopvermogen en technische kwaliteiten aan een uitstekende mentaliteit die perfect past binnen het Cercle-DNA." 𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲 😍



Cercle legt Erick Nunes definitief vast. De 21-jarige Braziliaan kwam in de winter van 2024 op huurbasis over van Fluminense FC en maakt nu de definitieve overstap naar Groen-Zwart. Hij tekende een contract tot 2029.



🔗 https://t.co/7Je3PGESdU pic.twitter.com/vP1w0nbYNJ — Cercle Brugge (@cercleofficial) April 25, 2025 "Erick is nog steeds maar 21 jaar en zal Cercle ongetwijfeld nog vele mooie momenten bezorgen. We zijn dan ook blij dat hij bewust voor een langer verblijf bij Cercle kiest. Ik wil graag ook een pluim geven aan de scoutingscel en aan al onze technische stafleden die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van Erick.” En ook Erick Nunes zelf is een gelukkig man: "Ik ben heel blij dat ik onze groen-zwarte kleuren langer mag verdedigen. Daarnaast wil ik ook iedereen bedanken die mij de afgelopen periode gesteund heeft. Ik ben hier heel gelukkig en blijf hard verder werken om progressie te blijven maken."





