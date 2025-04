Gaat Union SG kopje onder aan de druk? Dit denkt Marc Degryse van de situatie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG staat op vijf wedstrijden van de landstitel. Ze hebben alles in eigen handen om het dit keer wel af te maken.

De stempel van Sébastien Pocognoli op Union SG is de voorbije maanden heel erg duidelijk geworden. Dat ziet ook Marc Degryse.

“Hij heeft van Union een uitermate sterk georganiseerde ploeg gemaakt die tegenstanders frustreert”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Dat is een compliment.”

Zonder schaamte durft de trainer van de Brusselaars ook voor het resultaat te spelen. “Union heeft de voorbije jaren zó dicht bij de titel gestaan, dat ze nu echt wel denken: 'Wij hoeven die sympathieke ploeg niet te zijn. Enkel winnen telt.' De juiste mindset”, vindt de analist.

Nog nooit stonden ze er zo goed voor als op dit moment. “Ze hebben alles in eigen handen en er volgen nu twee duels tegen Club en Genk in het Dudenpark. Al zorgt dat ook weer voor extra druk, waar ze in het verleden veel moeite mee hadden.”

Maar kunnen ze die druk wel aan? “Mijn gevoel zegt van wel. Ze gaan beter om met alle omstandigheden, vind ik. Maar het blijft afwachten. Hoe je het ook draait of keert, als leider kan je die druk niét weghouden. Benieuwd hoe ze zich zondag zullen presenteren.”