Sacha Kljestan komt met bijzonder mooie woorden voor Anderlecht

Sacha Kljestan heeft gesproken over zijn relatie met Anderlecht!. De voormalige paars-witte speler, nu met pensioen, is nog steeds verliefd op de club.

De professionele voetbalcarrière van Sacha Kljestan is in 2022 tot een einde gekomen. Na vijf jaar bij Anderlecht te hebben gespeeld, is liefde van de Amerikaan nog groot voor paars-wit.

"Anderlecht is de club van mijn hart. Het is degene waarvoor ik het liefst speelde. Ik heb de sterkste band met deze club", vertelt de voormalige voetballer in een video van de YouTuber AwayDays.

Kljestan somt een aantal spelers op met wie hij heeft gespeeld en trots op is: "Er waren behoorlijk wat jonge Belgische spelers met wie ik speelde en die je waarschijnlijk kent, zoals Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet. Er was ook Chancel Mbemba."

De in Californië geboren Kljestan zal zijn oude kleuren niet. snel vergeten. Het is zelfs het enige Europese team waarvoor hij speelde. Hij kwam in totaal 180 wedstrijden het veld op met de Brusselaars.