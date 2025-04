Voetbal kijken op Play Sports van Telenet wordt een flink pak duurder

Wie via Telenet naar Play Sports kijkt zal daar in de nabije toekomst meer voor betalen. Je moet immers een nieuwe tv-box in huis halen.

Het sport- voetbalpakket Play Sports bij Telenet blijft dezelfde prijs houden, maar vanaf 1 december ben je verplicht met een nieuwe tv-box te kijken. Heel wat klanten van Telenet kregen de melding al op hun scherm: “Opgelet: binnenkort bieden we Play Sports en Franstalige zenderpakketten enkel nog aan op de Telenet tv-box IP. Vervang je digibox of digicorder om van Play Sports te blijven genieten.” Die binnenkort is 1 december. Dan moeten alle oude digicorders vervangen zijn door toestellen die de nieuwe technologie van internet protocol TV gebruik maken. En die nieuwe digibox kost wel een pak meer. Nu huur je een toestel voor 5,27 euro per maand, dat wordt voor de nieuwe toestellen 10,95 euro per maand. Bovendien moet je ook over internet van Telenet beschikken. Je kan dus geen Play Sports meer kijken als je enkel digitale televisie hebt. Een internetabonnement van Telenet is verplicht.