🎥 Eden Hazard levert een mooie sportieve prestatie... en drinkt dan maar meteen een biertje

Eden Hazard (34 jaar) blijft in vorm, hoewel hij nu al anderhalf jaar met pensioen is. De voormalige Rode Duivel heeft zich onder andere gericht op andere sporten: golf, maar vooral wielrennen, waarbij hij afgelopen jaar de Mont Ventoux beklom met zijn familie.

Afgelopen zaterdag voltooide Hazard de wielerwedstrijd Mallorca312, een race van 225 kilometer op het eiland Mallorca.

Voor de gelegenheid werd Eden, die het team Wanty-Groupe Gobert vertegenwoordigde, gesponsord door het bekende Belgische fastfoodmerk Quick - een knipoog naar de beruchte hamburgerepisode aan het begin van zijn carrière, die een running gag is geworden.

En eenmaal de finishlijn gepasseerd, toonde de voormalige speler van Real Madrid opnieuw zijn Belgische roots: hij opende een blikje bier, dat hij bijna in één teug leegdronk.

Kleine teleurstelling echter: het bier was niet Belgisch. Zelfs niet (gelukkig voor Eden) Spaans: het was een Carlsberg, een bekend Deens biermerk.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike šŸ‘ pic.twitter.com/2Wj3TSE9za