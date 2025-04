Jelle Vossen legt uit hoe hard het voetbal is veranderd: "Soms gaat het heel ver, met negatieve berichtjes uit China"

796

Meer dan 600 wedstrijden en ondertussen al bijna 250 doelpunten. Jelle Vossen mag men stilaan een icoon gaan noemen. En het einde van zijn carrière is nog niet in zicht, zoveel is duidelijk. Hoelang hij nog door zal gaan? Dat zal nog moeten blijken.

Jelle Vossen verlengde zijn contract bij Zulte Waregem met nog minstens één seizoen. "Ik wilde het rechttrekken met Zulte Waregem en nu wil ik er ook nog minstens een jaar aan toevoegen op het hoogste niveau." Dochters gaven geen duidelijkheid "Ik heb het aan mijn dochters gevraagd. Mijn jongste dochter wilde dat ik zou stoppen om meer tijd met haar te kunnen spenderen, terwijl mijn oudste aangaf dat ze wou dat ik niet zou stoppen." "Uiteindelijk moet je zelf de knoop doorhakken natuurlijk", aldus Jelle Vossen heel eerlijk in De Tafel van Tine. "Het is een pittige combinatie, omdat ik ook heel aanwezig wil zijn voor mijn kinderen." Berichtjes uit China "Maar ik kon nog van belang zijn voor Essevee in de Challenger Pro League en ik kon nog mee, dus ik wil nu ook op het hoogste niveau mijn steentje bijdragen. Ik kan ook mijn ervaring bijbrengen aan de jonge spelers op het veld." "Het voetbal is enorm veranderd de laatste twintig jaar. Dankzij de sociale media kan iedereen nu zijn kritiek uiten na een mindere wedstrijd. Ik kan dat ook plaatsen, maar soms gaat het heel ver. Ik heb al berichten gekregen van Chinezen die zeggen hoe slecht ik ben omdat ze hadden geld ingezet en door mij geld hadden verloren omdat ik een kans miste."