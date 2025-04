📷 OFFICIEEL: Aanvaller verlaat RWDM met emotioneel afscheidsbericht

In een emotioneel bericht op sociale media liet Parzyszek weten dat zijn avontuur bij RWDM erop zit. De Nederlandse Pool bedankte de club, zijn ploegmaats en de supporters, maar uitte ook zijn teleurstelling over het mislopen van de titel en promotie.

Piotr Parzyszek (31) announces he won't continue at RWD Molenbeek 🇧🇪 next season after missing out on Pro League promotion



Parzyszek had a contract until June 2025 with an option for an extra year



The striker scored 9 goals as RWDM captain



