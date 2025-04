Anderlecht mist nog een sleutelspeler in bekerfinale, Hasi heeft moeilijke keuze te maken deze week

De bekerfinale is voor Anderlecht dé match van het jaar. Na zoveel jaren kunnen ze eindelijk nog eens een prijs pakken, maar met Club Brugge als tegenstander zal iedereen 100 procent moeten zijn bij de Brusselaars. En dat zorgt voor dilemma's bij Besnik Hasi.

Door de 4 op 6 tegen Genk is Antwerp immers dichterbij geslopen. Al heeft Anderlecht de vierde plaats stevig vast, ze moeten toch nog opletten. En de kern is niet al te breed meer. Naast Jan Vertonghen is het ook voor Mario Stroeykens immers uitgesloten om een belangrijke rol te spelen in de finale.

Stroeykens viel op de eerste speeldag van de Champions' Play-offs uit en is nog steeds niet terug. Zonder matchritme gaat Hasi hem ook niet voor de leeuwen gooien.

De diepte van de selectie zal op de proef worden gesteld, vooral op het middenveld en in de aanval. Spelers zoals Leander Dendoncker en Yari Verschaeren zullen moeten opstaan. Dendoncker, die onder Hasi een betrouwbare figuur is, zal meer dan alleen zijn stabiele aanwezigheid moeten bieden in zo’n belangrijke wedstrijd.

Terwijl Anderlecht zich voorbereidt op de finale, staat Hasi voor een moeilijke keuze wat betreft de opstelling voor de komende wedstrijd tegen Antwerp. Aangezien de vierde plaats bijna is veiliggesteld, zou Hasi kunnen overwegen een B-team op te stellen om verdere blessures voor de bekerfinale te vermijden.

Hasi moet echter de balans vinden tussen het veiligstellen van hun Europese plaats en het minimaliseren van risico’s voor de belangrijke confrontatie tegen Club Brugge.