Nieuwe wending in het Nainggolan-verhaal over het geld dat hij leende, middenvelder doet nieuwe bekentenis

Radja Nainggolan geniet van de uitstekende reeks van Lokeren, dat dichter bij de eerste klasse A komt na de uitschakeling van RWDM. Achter de schermen wordt El Ninja echter nog steeds geteisterd door een juridisch dossier.

We herinneren ons allemaal dat kort na zijn ondertekening, Radja Nainggolan een nacht in de cel doorbracht, gearresteerd op verdenking van internationale drugshandel. Een schandaal dat de voormalige Rode Duivel heeft getekend, maar al snel onder voorwaarden is vrijgelaten.

Sindsdien heeft Nainggolan weer plezier gevonden op het veld. In 11 wedstrijden scoorde hij 2 doelpunten en gaf hij 2 beslissende passes; afgelopen zondag scoorde hij tegen RWDM het doelpunt dat Lokeren hoop gaf, voordat de 3-2 de Waeslandiens kwalificeerde.

Maar het juridische aspect is nog niet afgerond. Het Laatste Nieuws onthult dat Radja Nainggolan nu nieuwe bekentenissen heeft gedaan. Aanvankelijk werd de middenvelder beschuldigd van het uitlenen van geld in het kader van internationale cocaïnehandel.

Uiteindelijk blijkt dat Nainggolan geld heeft geleend van een bekende crimineel, Nasr-Eddine Sekkaki. De voormalige speler van Inter Milan en AS Roma zou aanzienlijke bedragen hebben ontvangen om zijn persoonlijke uitgaven te financieren: zijn Italiaanse rekeningen waren bevroren vanwege zijn echtscheiding, zo verklaarde hij aan de onderzoekers.

Er wordt gesproken over bedragen van meer dan 100.000 euro, volgens Sekkaki. "Hij vertelde me dat hij het dringend nodig had, vooral voor het casino", zou Nasr-Eddine Sekkaki tegen de onderzoekers hebben gezegd. Hij zou "uit vriendschap" hebben gehandeld ten opzichte van Nainggolan.