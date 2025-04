Opvallende reactie van Brandon Mechele: "Het moet wel zijn dat Union beter is"

Na het scoreloze gelijkspel tegen Union SG zakte de hoop bij Club Brugge toch weer een beetje in. Brandon Mechele kon zijn teleurstelling moeilijk verbergen. "We pakken één puntje op twee wedstrijden tegen hen, terwijl we eigenlijk drie helften beter waren", zuchtte hij.

"Vandaag gaven we niets weg, maar we scoorden ook niet. Dat is best wel jammer. Of we tevreden kunnen zijn? Niet echt, neen", zuchtte Mechele. De Brugse verdediger erkende de realiteit van het klassement. "Ze staan op de leidersplaats, dus het moet wel zijn dat ze beter zijn", gaf Mechele toe.

"Voor ons verandert er niets: we moeten nu gewoon naar die match tegen Gent kijken en die proberen winnen. En druk blijven zetten op Union. De titelhoop leeft nog. Met nog vier wedstrijden te gaan kan er nog van alles gebeuren."

Ook Hans Vanaken had gemengde gevoelens na afloop. "We hebben een goede match gespeeld, maar we misten vandaag echt efficiëntie", analyseerde hij. "We hadden onze kansen en die moesten er gewoon in. Als er één ploeg verdiende om te winnen, dan waren wij het."

De ontlading en frustratie bij het eindsignaal waren dan ook begrijpelijk, vond Vanaken. In de slotfase liep het bijna nog verkeerd tussen Ordonez en Ivanovic. "In zo'n slotfase is het moeilijk om je emoties onder controle te houden. Dat is normaal. Maar over het algemeen is de wedstrijd sportief verlopen en in een goede sfeer gespeeld."

Dat het moeilijk is om te scoren tegen Union, weet Vanaken als geen ander. "Ze verdedigen sterk, maar we hebben echt geprobeerd om de kansen te creëren. Het ontbrak ons gewoon aan het laatste tikje." Toch blijft hij geloven in de titel: "Er is nog maar één punt verschil en wij hebben ervaring in dit soort situaties."