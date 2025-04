🎥 Zo'n zware werklast had hij niet meer sinds zijn tijd bij Club Brugge: Thomas Meunier spreekt ambities uit

Als basisspeler bij Lille hoopt Thomas Meunier een plek op het podium in de Ligue 1 te behouden, wat gelijk staat aan directe kwalificatie voor de volgende Champions League.

Met bijna een half uur numerieke minderheid slaagde Lille erin om afgelopen weekend te winnen van Angers, waardoor ze hun derde plaats in het kampioenschap behielden. Het team staat slechts twee punten achter Marseille.

In Frankrijk zijn de eerste drie in de ranglijst gekwalificeerd voor de League Phase van de Champions League, een doel dat Lille vorig seizoen niet behaalde, met een vierde plaats als resultaat. Ze moesten toen door de play-offs, een scenario dat ze dit jaar hopen te vermijden. Bij La Voix du Nord, verborg Thomas Meunier de collectieve ambities van het team niet.

"Als we ons seizoen vergelijken met dat van Marseille, bijvoorbeeld, hebben we dertien of veertien wedstrijden meer gespeeld dan zij. En het waren wedstrijden met een hoge intensiteit, omdat ze voornamelijk in de Champions League gespeeld werden. Veel spelers spelen matchen achter elkaar. Zelf heb ik zelden zoveel op het veld gestaan in een seizoen sinds ik prof ben, en het gaat redelijk goed."

Een groots seizoen voor Thomas Meunier, die deelnam aan 27 competitiewedstrijden, 13 Champions League-wedstrijden en 3 Franse bekerwedstrijden. Met in totaal 43 clubwedstrijden, waarvan 32 als basisspeler, en 2.900 speelminuten, had hij sinds zijn vertrek bij Club Brugge in 2016 niet zo'n zware werklast gehad. Met nog drie wedstrijden te gaan (tegen Marseille, in Brest en tegen Reims), hoopt hij dat Lille zijn podiumplaats zal veiligstellen, en wie weet zelfs de tweede plaats zal behalen.

"Met twee thuiswedstrijden moeten we het doen. Daarna gaan we naar Brest en ik weet niet of ze nog iets te winnen hebben tegen die tijd, maar het gaat om ons en enkel onszelf. We kunnen een beetje rekenen op geluk, maar we moeten ons werk doen. We moeten minstens 7/9 pakken in de laatste drie wedstrijden als we rechtstreeks naar de Champions League willen gaan." We vermoeden dat bondscoach Rudi Garcia, de man achter de dubbel met Lille, de situatie nauwlettend volgt.