'Brazilië voert opvallende verandering door voor WK 2026: voor het eerst sinds... 1919'

Voor de eerste keer in meer dan 100 jaar zou Brazilië, dat waarschijnlijk onder leiding zal staan van Carlo Ancelotti, een rood shirt dragen op het Wereldkampioenschap 2026. Een opvallende verandering.

Het Braziliaanse nationale team bereidt zich voor op een even symbolische als historische verandering: tijdens het WK 2026 zou Brazilië een rood shirt gaan dragen. Dit zou voor het eerst zijn in meer dan 100 jaar. Tussen 1917 en 1919 droeg het Braziliaanse team kortstondig deze kleur tijdens officiële wedstrijden, met name op het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Sindsdien hebben geel en blauw het visuele identiteitsbeeld van het team bepaald.

Een andere opmerkelijke detail: dit rode shirt zou niet van Nike zijn, maar van Jordan, een primeur voor het Braziliaanse team. Deze ongebruikelijke samenwerking zou het vernieuwingsbeeld kunnen versterken dat de CBF wil overbrengen, in een tijd waarin het nationale team moeite heeft om te overtuigen.

Brazilië in het rood op het WK 2026?

Sportief gezien beleeft Brazilië een vrij moeilijke kwalificatiecampagne voor het WK 2026. Na 14 speeldagen staan de Brazilianen op de 4e plaats met 21 punten, gelijk met Uruguay (3e) en Paraguay (5e). Een ongebruikelijke situatie voor een land dat doorgaans de CONMEBOL-zone domineert.

De aangekondigde komst van Carlo Ancelotti vóór het WK 2026 zou een nieuwe dynamiek kunnen geven, maar de druk blijft hoog. Brazilië staat voor wisselende resultaten en zal alle misstappen moeten vermijden tijdens de laatste vier speeldagen om zijn ticket naar de Verenigde Staten veilig te stellen.

Intussen trekt deze verandering van kleur al de aandacht. Rood is misschien niet verbonden met de grootste glorietijden van Brazilië, maar het zou een nieuw tijdperk kunnen belichamen, zowel op het gebied van stijl als resultaten.