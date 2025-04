De laatste overlevende van een magere jaar: Leandro Trossard zal de hoop van België dragen tegen PSG

Leandro Trossard is de laatste Belgische speler die betrokken is bij de halve finales van de Champions League. De Rode Duivel zou een belangrijke rol kunnen spelen in het tweeluik tegen PSG.

De finale sprint nadert, zowel op de Belgische als de Europese velden. Dinsdagavond wordt de eerste heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tussen Arsenal en Paris Saint-Germain gespeeld. Deze ontmoeting zal worden gekenmerkt door de aanwezigheid van de laatste Rode Duivel die nog in de race is voor de beker met de grote oren: Leandro Trossard. De 30-jarige Belg beleeft een succesvolle periode. Met drie doelpunten in de laatste twee wedstrijden, zou hij opnieuw door Mikel Artetamoeten worden opgesteld. Trossard zal bij deze gelegenheid de grootste wedstrijd uit zijn Europese carrière spelen. Merk op dat hij de enige Belg is die nog in de race is voor een halve finale van een Europees bekertoernooi dit seizoen, aangezien Roméo Lavia niet op de Europese lijst van Chelsea staat. Dit staat in schril contrast met het seizoen 2022-2023, waar maar liefst zeven Belgen dit stadium van de Champions League hadden bereikt: Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere en Divock Origi. In de loop van tien jaar is Trossard de 16e Belgische speler geworden die de halve finales van de Champions League heeft bereikt, een prestigieuze lijst waar ook spelers zoals Yannick Carrasco, Simon Mignolet, Radja Nainggolan, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Jason Denayer en Julien Duranville te vinden zijn.





Volg Arsenal - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.