Opvallend: Aanvaller verlaat na ruim 20 jaar Daknam en kiest voor een nieuwe, verrassende uitdaging

Gil Van Moerzeke zet na twintig jaar een punt achter zijn periode bij KSC Lokeren-Temse. De spits ruilt de Challenger Pro League in voor een nieuw avontuur bij FC Lebbeke, waar hij een contract van drie seizoenen tekende.

Na zijn afscheid bij Lokeren kreeg hij veel telefoontjes van geïnteresseerde clubs. Toch koos Van Moerzeke voor Lebbeke.

"Ik had een beetje het gevoel dat Lebbeke dezelfde familiale sfeer uitstraalt als Lokeren", zegt de aanvaller in Het Nieuwsblad. “Ik volgde mijn buikgevoel.”

De onderhandelingen verliepen snel. Na gesprekken met de voorzitter, trainer en sportief manager van Lebbeke was Van Moerzeke overtuigd van het project. "Ze overtuigden me van de sportieve ambitie, en dat gaf voor mij de doorslag. Het is niet de bedoeling om volgend seizoen tegen de degradatie te strijden, zoals dit jaar.”

Hoewel hij in de heenronde nog een vaste waarde was op Daknam, werd Van Moerzeke afgeremd door gekneusde ribben. Zijn blessure speelde lang op, en intussen vond het team sportief zijn draai. Daardoor kwam hij na zijn herstel amper nog aan spelen toe. Toch hoopt hij in de eindronde tegen Patro Eisden nog een laatste keer belangrijk te zijn voor Lokeren-Temse.

Een nieuwe job voor Van Moerzeke

Na zijn afscheid uit het profvoetbal wacht ook de zoektocht naar een nieuwe job. Een kantoorjob ziet hij echter niet zitten. “Ik wil iets doen waarbij ik actief kan blijven", besluit de aanvaller.