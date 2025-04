Union-coach Sébastien Pocognoli enorm onder de indruk: "Dat heb ik in mijn carrière nog nooit gezien"

Kevin Mac Allister geeft alles voor Union SG, dat werd afgelopen weekend nog maar eens duidelijk. Coach Sébastien Pocognoli prijst zich zeer gelukkig met zijn speler.

Union-verdediger Kevin Mac Allister moest tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge vervangen worden. De Argentijn botste tegen de knie van een medespeler.

Een gebroken neus en een hersenschudding zouden mogelijke gevolgen kunnen zijn. Daardoor blijft het afwachten of hij klaar zal zijn voor de wedstrijd tegen KRC Genk deze week.

Sébastien Pocognoli prijst zich in ieder geval gelukkig met zijn verdediger. "We hebben veel geluk dat hij er is. Hij speelt een fantastisch seizoen", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"‘Papito’ geeft zich altijd voor de volle honderd procent. In de match, tijdens de week. (lacht) Soms moeten we hem zelfs een beetje afremmen op training."

"Je moet de club ook een compliment geven dat hij bij ons speelt. Spelers zoals Kevin zijn moeilijk te vinden. Hoe hij zich volledig opoffert voor de ploeg… Dat heb ik mijn carrière nog nooit gezien", besluit Pocognoli.