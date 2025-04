Mignolet of Jackers: wie heeft meer recht om de bekerfinale te spelen en wat doet Hayen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het wordt een moeilijk vraagstuk voor trainer Nicky Hayen. Wie zet hij zondag in doel voor de bekerfinale tegen RSC Anderlecht?

Simon Mignolet kreeg de voorbije weken aardig wat te verduren, wat hem toch wat twijfelachtig maakt. Het is uitkijken of hij zondag onder de lat staat tijdens de bekerfinale.

Al verwachten veel mensen daar Nordin Jackers. Zijn doublure speelde dit seizoen immers alle vijf bekerwedstrijden van blauwzwart, ook de halve finale tegen KRC Genk.

Wie de finale zal spelen is tot nu toe een goed bewaard geheim. “Ik zou altijd Mignolet opstellen”, zegt Dany Verlinden aan Het Nieuwsblad. “Zeker nu je de finale speelt, zou ik voor de beste elf gaan, en Simon heeft dankzij zijn ervaring nog altijd een streep voor op Nordin.”

Extra pigment is dat Mignolet nog nooit de beker gewonnen heeft. Dan zal hij zelf ook heel graag willen spelen. Verlinden verwacht echter dat Jackers onder de lat zal staan.

“Het zou raar zijn als hij hem na de halve finales nog aan de kant zet. Plus het feit dat Simon geen honderd procent is na die tikken. Tegen Union zag ik hem ook af en toe op de grond gaan zitten om te stretchen, dus dat kan zeker meespelen in de keuze.”

Maar ook Jackers laten spelen hoeft geen uitleg. “Voor Nordin zou de ontgoocheling ook groter zijn als hij op de bank zit dan voor Simon, wiens carrière al gemaakt is. Maar alles kan, hè, met trainers weet je nooit”, besluit Verlinden.