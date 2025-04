Van Anderlecht-flop tot topschutter: aanvaller kiest voor verrassend nieuw avontuur

Herinner je je Dylan Lambrecth nog? In 2017 maakte hij een opvallende transfer door over te stappen van FC Luik naar RSC Anderlecht. Zijn carrière kende daarna echter een vreemde wending.

Het was zonder twijfel een van de meest verrassende transfers in de geschiedenis van de Jupiler Pro League. In 2017 tekende Dylan Lambrecth, op dat moment een spits van FC Liège in de Tweede Amateurklasse, plots bij RSC Anderlecht. Prijskaartje: 200.000 euro. Reden? Twaalf doelpunten in de heenronde. Het leek een droomtransfer.

Maar de stap naar het hoogste niveau bleek te groot. Lambrecth kon zich nooit echt doorzetten bij paars-wit en werd snel uitgeleend aan clubs uit de lagere divisies, waaronder Union Saint-Gilloise. Na een reeks omzwervingen verdween hij stilletjes uit de spotlights en moest hij zijn carrière herlanceren in het amateurvoetbal.

In de Tweede Klasse ACFF liet hij opnieuw van zich horen bij Solières, waarna hij in 2019 verrassend afzakte naar de Vierde Klasse met Flémalle. Toch gaf Lambrecth niet op. Dit seizoen bewees hij dat zijn neus voor goals er nog altijd is. Met 21 treffers kroonde hij zich tot topschutter in Derde Klasse ACFF bij Sprimont.

Nieuw avontuur voor Lambrecth

En nu, op zijn 32e, kiest de Luikenaar voor een overstap naar Croatia Wandre in Eerste Provinciale. Een ambitieuze club met een opvallende voorzitter, realityster Nikola Lozina, die droomt van promotie naar de nationale reeksen.

Voor Lambrecth is de missie duidelijk: blijven scoren en Croatia Wandre mee de weg omhoog helpen. De gloriedagen in het Astridpark lijken ver weg, maar het vuur is duidelijk nog niet gedoofd.