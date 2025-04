Van Standard tot de Europese top? Waarom het doordachte maar ambitieuze plan van Nicolas Raskin vruchten begint af te werpen

In januari 2023 verliet Nicolas Raskin Standard om zich bij Glasgow Rangers aan te sluiten. Zijn keuze om een tussenstap te zetten alvorens te mikken op een van de vijf grote Europese competities, lijkt vruchten af te werpen.

Nicolas Raskin dacht dat hij zich erbij moest neerleggen, maar de gok die hij in januari 2023 heeft genomen door Standard te verlaten, heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen. De Luikenaar koos er namelijk voor om zich aan te sluiten bij een ambitieuze club in een minder bekende buitenlandse competitie, in plaats van te tekenen bij een andere grote Belgische club (waae hij wel de kans toe had) of bij een bescheidener club in een van de vijf grote Europese competities.

Raskin wilde elk seizoen strijden voor de titel, Europees spelen (idealiter de Champions League) en opgemerkt worden door de bondscoach. En dat is precies wat hij heeft gedaan sinds zijn komst bij de Rangers, ook al had het heel anders kunnen lopen.

Vorig seizoen liep de club uit Glasgow aanzienlijk achter op hun rivaal Celtic. Onder leiding van Philippe Clément wist de ploeg uiteindelijk gelijk te komen aan de top, maar het was niet genoeg om de titel te pakken of zich te kwalificeren voor de Champions League. Toch wist Raskin zich te profileren op het Europese toneel, met name met een uitstekende prestatie tegen Tottenham.

De tussenstap was de juiste keuze voor Nicolas Raskin

Zijn prestaties overtuigden Rudi Garcia ervan hem in maart voor het eerst op te roepen voor de Rode Duivels. En de middenvelder maakte indruk tijdens de terugwedstrijd. Een wedstrijd die wel eens een keerpunt in zijn carrière zou kunnen betekenen, ook in de ogen van buitenlandse scouts.

Tijdens de oefenwedstrijd tussen Standard en Rangers voorafgaand aan het seizoen, liet Raskin ons tussen de regels door verstaan dat hij nog steeds de ambitie koestert om door te breken in een van de grote competities op het Europese continent. Dit ondanks zijn status als basisspeler bij een club die strijdt voor zowel de titel als Europees succes. Voor hem zou deze zomer wel eens het moment van de grote sprong kunnen worden.

Nicolas Raskin lijkt nu klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging, iets wat aan het begin van het seizoen nog niet het geval was. Op 24-jarige leeftijd lijkt hij zijn doel te hebben bereikt: het kiezen van een tussenstap voordat hij de top - of subtop - van het wereldvoetbal bereikt. Er wordt gefluisterd dat verschillende Engelse clubs serieus geïnteresseerd zijn in hem voor de zomerse transferperiode. Dat geldt ook voor Duitsland. Alleen de toekomst zal uitwijzen of zijn keuze de juiste was, maar één ding is zeker: Nicolas Raskin is op de goede weg.