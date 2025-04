Zondebok Brüls krijgt fikse straf na opstootje met Patro-speler

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het bondsparket van de KBVB heeft drie speeldagen schorsing geëist voor Christian Brüls van SK Beveren, zo meldt Het Nieuwsblad. De middenvelder deelde zondagavond tijdens de halve finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League een slag uit aan Tom Pietermaat van Patro Eisden.

In de 32ste minuut van de terugwedstrijd liepen de gemoederen hoog op. Pietermaat ging stevig in op Brüls, die reageerde met een slag in het gezicht van zijn tegenstander. Scheidsrechter Kevin Van Damme aarzelde niet en trok meteen rood voor de ervaren Beveren-speler.

Volgens het bondsparket had de slag geen zware blessure tot gevolg, maar werd de fysieke integriteit van de tegenstander wel in gevaar gebracht. Daarom vraagt het parket een sanctie van drie speeldagen, waarvan één met uitstel, en een boete van 1.750 euro voor Brüls.

Ook Steven Stijnen kent straf

Ook tijdens de heenwedstrijd op donderdag was het al tot incidenten gekomen. Steven Stijnen, assistent-trainer en broer van hoofdcoach Stijn Stijnen, kreeg daar vlak voor affluiten rood na fel protest tegen de arbitrage. Aanleiding was opnieuw een fase met Tom Pietermaat.

Stijnen stormde na het fluitsignaal voor een fout tegen Patro op ongepaste wijze naar de vierde official. Na de wedstrijd bood hij zijn excuses aan. Die houding wordt in rekening gebracht, maar levert hem alsnog één speeldag schorsing met uitstel en een boete van 500 euro op.

Voor SK Beveren liep het zondag helemaal fout na een sterke start. De rode kaart voor Brüls, de meest ervaren man op het veld, kwam er op een ongelukkig moment en woog zwaar door. Patro Eisden profiteerde optimaal van de numerieke meerderheid en stootte uiteindelijk door naar de finale.