🎥 Straf! DIW laat 'schoonfamilies' van Ruben Van Gucht aan het woord na ophef met Remco Evenepoel

Het VRT-programma 'De ideale wereld' heeft op een humoristische manier gereageerd op de controverse rond Sporza-journalist Ruben Van Gucht. Dit gebeurde nadat Van Gucht maandag enkele controversiële uitspraken had gedaan over de schoonfamilie van wielrenner Remco Evenepoel.

De ophef begon met een gesprek tussen Van Gucht en de panelleden in het Canvas-programma De afspraak, waar Van Gucht het had over de persoonlijke situatie van Remco Evenepoel en diens geloof in de Islam. Zo zou de analist respectloze uitspraken gedaan hebben over de schoonfamilie van Evenepoel.

In de parodie van De ideale wereld komen onder andere de ouders van atlete Blanka Vlašić aan het woord. Deze fictieve ouders reageren op de situatie tussen Evenepoel en Van Gucht, waarbij ze hun mening delen over de kwestie.

“Ik vind het heel mooi dat Remco het opneemt voor zijn schoonfamilie. Ruben zou daar beter een voorbeeld aan nemen", klinkt het. Ze voegen ook toe: “Maar als Blanka gelukkig is, dan zijn wij dat ook.”

Een audiobericht, maar geen excuses

Remco Evenepoel was duidelijk niet te spreken over de uitspraken van Van Gucht en reageerde fel op Instagram. “Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het moeilijk voor jou om te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit", schreef de wielrenner.

Na de felle reactie van Evenepoel stuurde Ruben Van Gucht een audiobericht naar de renner, maar zonder excuses. “Hij heeft me inderdaad een audiobericht gestuurd, maar zonder excuses. Dat is een beetje raar", zei Evenepoel tegenover Het Laatste Nieuws.