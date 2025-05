Chelsea nu al quasi zeker van Europese finale, stevig duel in Firenze op komst

In de Conference League stonden op donderdagavond - net als in de Europa League - de halve finales op het programma. En daarin heeft vooral Chelsea al een heel erg goede zaak gedaan.

Chelsea is al sinds het begin van het seizoen dé grote favoriet om de Conference League naar de hand te zetten. Tot nu toe hadden ze ook echt nog niet teleurgesteld en al uitgepakt met mooie resultaten.

Djurgardens - Chelsea 1-4

Het was ook in Stockholm niet anders; Daar gingen ze als een tierelier en dat leverde na tien minuten al de 0-1 op via Sancho. En daar bleef het niet bij, want bij de rust was het al 0-2 via Madueke.

Daar bleef het uiteindelijk niet bij. Na de pauze bleven de Zweden maar klungelen achteraan en zo kon Jackson met twee knappe goals de terugwedstrijd nu al overbodig maken. Alemayehu maakte wel nog een eerredder.

Real Betis - Fiorentina 2-1

Meer spanning in Sevilla. Daar begon de thuisploeg het beste aan de wedstrijd, maar door een late aansluitingstreffer via Ranieri wordt de terugwedstrijd in Firenze wel nog spannend.

Ezzalzouli en Anthony - met een heerlijke treffer met de rechtervoet nota bene - scoorden voor de thuisploeg en zorgden zo voor een goede uitgangspositie, maar het wordt nog knokken.