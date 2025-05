Ex-trainer KRC Genk stevent af op nieuw succes in heel andere rol en heeft al speler aan Anderlecht verkocht

Een ex-trainer van KRC Genk beleeft momenteel op een heel andere manier succes. In Nederland staat Mario Been op het punt om de promotie van Excelsior mee te maken.

De trainer die tussen 2011 en 2014 in Genk aan de slag was, is in 2021 bestuurslid technische zaken geworden bij de ploeg uit Rotterdam. Excelsior is momenteel actief in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse dus. Met zeven zeges op rij is Excelsior opgeklommen naar de tweede plaats en ook die tweede plek geeft recht op rechtstreekse promotie.

Met nog twee speeldagen te gaan bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger ADO Den Haag vier punten. Het ziet er dus goed uit. "Je mag je eigenlijk níet meer laten verrassen", laat Mario Been optekenen in De Telegraaf. Bij Genk kende hij succes als trainer door de Beker van België te winnen. Nu zit er dus weer min of meer een prijs aan te komen.

Grote uitdaging voor Mario Been

Laat het maar snel gebeuren: dat is nu is zo’n beetje de gedachte in Rotterdam. "Garantie heb je natuurlijk niet", houdt Been nog een slag om de arm. Als Excelsior vrijdagavond thuis wint van Jong PSV, dan kan het feest losbarsten. Dan speelt het volgend seizoen opnieuw in de Eredivisie. De grote uitdaging voor Been & co zal eruit bestaan om de ploeg samen te houden.

Hatenboer naar Anderlecht

"Je kan niet meer heel goedkoop komen shoppen bij Excelsior. Mochten spelers vertrekken, dan staat daar een prijs tegenover", waarschuwt hij. Tegelijkertijd haalt hij aan dat Cedric Hatenboer al verkocht is aan Anderlecht. Paars-wit legde in januari 2,5 miljoen euro op tafel voor de 20-jarige middenvelder, die wel tot het einde van het seizoen nog aan Excelsior verhuurd wordt.

"Dat die ondergrens omhoog is gegaan de laatste jaren? Dat mag je wel zeggen. Financieel is de club heel gezond en er kan wat worden gedaan op de transfermarkt", is Been op zijn 61ste nog ambitieus.