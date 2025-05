Niet alleen bij ons, ook buitenlandse media smullen van nieuw wereldwonder: "Hij gaat beter worden dan Messi"

Lamine Yamal blijft week na week verbazen. De amper 17-jarige aanvaller van FC Barcelona zette tegen Inter opnieuw een fenomenale prestatie neer. De superlatieven vlogen hem dan ook opnieuw om de oren.

In Spanje is het enthousiasme rond Lamine Yamal nauwelijks te temperen. “Lamine Yamal blijft verbazen”, schrijft Mundo Deportivo, volgens Het Laatste Nieuws.

“Hij speelt met een maturiteit die eigenlijk niet bij zijn nog jonge leeftijd past. Hij was degene die ervoor zorgde dat de fans Barça vooruit stuwden. Een prestatie om te onthouden. Eentje die sinds lang niet meer gezien is bij Barcelona.”

Vergelijking met Messi

Ook bij ons wordt het talent van Yamal niet onderschat. Marc Degryse liet zich in VTM zelfs verleiden tot een gewaagde uitspraak.

“Ik denk dat Yamal nog beter gaat worden dan Messi. Je moet hem vergelijken met hoe de Argentijn was op 17-jarige leeftijd. Yamal is al Europees kampioen geweest in een campagne waarin hij uitblonk. En hij heeft al veel wedstrijden mee bepaald voor Barça. In die optiek staat hij verder dan Messi.”

De vergelijkingen met Lionel Messi duiken almaar vaker op in de nog jonge carrière van Yamal. Volgens Marca is dat geen toeval. “Het lijkt gedurfd, maar Yamal lijkt alvast vastberaden om in de voetsporen van Messi te treden”, schrijft de Spaanse krant.

Ook de Italiaanse media gingen overstag. De gerenommeerde sportkrant Gazzetta dello Sport schreef: “Hij is de beste 17-jarige speler ter wereld. Een buitenaards kind.” Benieuwd of hij een even indrukwekkende of zelfs betere carrière zal hebben dan ene Lionel Messi.