Timmy Simons is héél duidelijk en duldt geen excuses voor confrontatie met ex-club

Westerlo weet wat het vrijdag moet doen: winnen tegen Dender. Na twee nederlagen in Dender moet het in het eigen Kuipje drie punten pakken. Alleen zo kunnen de Kemphanen leider Charleroi onder druk zetten in de Europe Play-offs.

Na het gelijkspel tegen KV Mechelen bleef het gevoel dubbel. De late 2-2 van Griffin Yow gaf opluchting, maar er was ook teleurstelling. Westerlo had meer kunnen en misschien moeten halen. Toch is het al vijf wedstrijden op rij ongeslagen, wat vertrouwen geeft.

Trainer Timmy Simons vond dat zijn ploeg vooral na rust goed speelde tegen Malinwa. "In het laatste kwartier hebben we nog de meeste kansen gecreëerd", vertelt Simons in De Gazet van Antwerpen. "Dat toont aan dat deze kern topfit is. Op dat vlak kunnen we alle ploegen de baas.”

Wat Simons ook blij maakte, was de inzet van zijn spelers. Westerlo knokte zich twee keer terug na een achterstand.

Sterk groepsgevoel

Dit seizoen pakten de Kemphanen al 17 punten na een achterstand, alleen KRC Genk doet beter. "Dat heeft ook met de mindset van de jongens en het groepsgevoel te maken", verklaart Simons. "Deze groep hangt heel goed aan elkaar. Dan doe je soms dat extraatje."

Een zege vrijdagavond tegen Dender is noodzakelijk, want Charleroi komt pas zondag in actie tegen Standard. “We moeten eerst zelf winnen en dan kan je pas rekenen op een andere ploeg die fouten maakt. Deze wedstrijd is een must win”, besluit Simons.