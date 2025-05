Deze club drukt door voor Kevin De Bruyne en KDB lijkt er zelf ook steeds meer van overtuigd te raken

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen? Sinds de Rode Duivel zijn vertrek bij Manchester City aankondigde, staat de voetbalwereld op scherp. De 34-jarige middenvelder liet al verstaan open te staan voor een nieuw avontuur, en dat zou wel eens aan de andere kant van de oceaan kunnen liggen.

Volgens gerenommeerde bronnen zoals The Athletic heeft vooral Chicago Fire een streepje voor. De Amerikaanse club, waar ook Hugo Cuypers (ex-AA Gent) en Philip Zinckernagel (ex-Standard) spelen, zou vergevorderde plannen hebben om De Bruyne naar de Major League Soccer te halen. In het gigantische Soldier Field, met plaats voor 61.500 fans, zou de Rode Duivel er meteen dé publiekslokker worden.

De Bruyne gaf in een interview met Viaplay toe dat hij zijn opties openhoudt. “Een andere club in de Premier League? Dat zou kunnen", klonk het veelzeggend. Toch lijkt de aantrekkingskracht van een buitenlands avontuur almaar groter te worden – niet in het minst om ook extra tijd met zijn gezin door te brengen, iets waar hij de laatste maanden meer over sprak.

Ook Inter Miami, de club van Lionel Messi, werd eerder genoemd. Die had De Bruyne zelfs op zijn zogenaamde discovery list geplaatst, wat hen als eerste het recht gaf om gesprekken op te starten. Maar volgens transferexpert Fabrizio Romano is daar op dit moment géén sprake van onderhandelingen.

Romano bevestigt wel dat Chicago Fire nog volop in de race zit en serieuze interesse toont. De club hoopt met De Bruyne haar status in de MLS drastisch op te krikken. Sportief draait het voorlopig nog niet optimaal: Fire staat pas elfde in de Eastern Conference.

De geruchtenmolen draait dus op volle toeren, maar één ding is zeker: de MLS likt haar vingers af bij de gedachte aan een nieuwe superster. Kevin De Bruyne als het uithangbord van een Amerikaanse club? Het zou zomaar eens deze zomer werkelijkheid kunnen worden.