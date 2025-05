D-day voor Vincent Kompany, die héél duidelijk zegt waar het op staat bij Bayern München

Om 15.30 uur neemt Bayern München het in en tegen RB Leipzig op tegen het nummer vijf uit de competitie. En er staat wel wat op het spel, beseft ook Vincent Kompany. De titel lonkt, zoveel is duidelijk.

Vorig jaar moest Bayern München de titel nog aan Bayer Leverkusen laten, dit seizoen lijken ze dat verhaal niet te zullen herhalen. Der Rekordmeister nam onder de hoede van Vincent Kompany snel afstand van de tegenstand.

Acht punten voorsprong op Leverkusen

De kloof met Leverkusen is momenteel acht punten met nog amper drie westrijden te gaan. Als de troepen van Kompany winnen in Leipzig, dan zijn ze zeker van de titel. Zelfs een gelijkspel is eigenlijk voldoende, maar de coach wil meer.

Rekenen op een gelijkspel? Dat zit er niet in voor Kompany. "We willen morgen winnen en kampioen worden", klonk het op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Leipzig.

Duidelijke boodschap

De boodschap is duidelijk en de toon is vastberaden. De Belgische coach wil vooral niet dat zijn groep verslapt. "Morgen is een finale voor ons, en we hopen deze te winnen", voegde hij eraan toe.

"Kampioen worden morgen zou niets veranderen voor Kane. Het kampioenschap wordt beslist over 34 speeldagen. Het is gewoon een mediakwestie", wilde hij ook nog over de situatie van topschutter Harry Kane praten. Hoe groot de titelstress is? Dat weten we in de late namiddag ...