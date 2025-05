Lokeren-Temse lijkt klaar voor grote finale dat oude bekende mag verwelkomen, al blijft Stijn Vreven wel op zijn hoede

KSC Lokeren-Temse en Patro Eisden begonnen als underdogs aan de play-offs in de Challenger Pro League. Toch staan ze deze middag in de finale tegenover elkaar voor een plaats in de Jupiler Pro League.

De inzet is groot voor beide ploegen: wie deze dubbele confrontatie wint, mag spelen voor promotie naar de Jupiler Pro League tegen de nummer twee van de Relegation Play-offs. Trainer van Lokeren-Temse Stijn Vreven is alvast bijzonder trots op wat zijn ploeg bereikt heeft.

“We staan op vier wedstrijden van promotie, wie had dat gedacht toen ik hier een kleine drie maanden geleden begon”, stelt Vreven vast in Het Nieuwsblad. Vreven en co zitten in een goede flow en willen die hoe dan ook vasthouden.

Toch blijft Vreven nuchter over de kansen van zijn ploeg. Hij beseft dat het voor Patro Eisden even spannend is.

“Maar nu we in deze positie zitten, is nu echt wel alles mogelijk. Al zal mijn collega Stijn Stijnen daar uiteraard ook net hetzelfde over denken. Laat ons er dus maar van uitgaan dat de kansen fiftyfifty zijn", vertelt Vreven.

Vandaag speelt Lokeren-Temse thuis, maar dat doet er volgens Vreven niet toe. “Van een thuisvoordeel lig ik niet wakker, dat speelt voor mij niet. We hebben twee wedstrijden om ons doel te bereiken. Waar dat is, maakt niet uit", besluit de coach van Lokeren-Temse.

Pete Maes keert voor even terug naar Daknam

De wedstrijd krijgt ook nog een speciaal tintje. Peter Maes, ex-trainer van Lokeren, is eregast en mag de aftrap geven. Hij werd deze week ontslagen bij Willem II en keert zo even terug naar het Daknamstadion.