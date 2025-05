Cyriel Dessers doet van zich spreken in The Old Firm en merkt dat opvolger Clement op zijn strepen staat: "Constant afgeschreven"

Cyriel Dessers, een oude bekende van Lokeren en Genk, heeft kort voor het einde van het seizoen nog van zich doen spreken. Dan is The Old Firm wel een heel mooie gelegenheid.

Hoe vaak ze ook tegenover elkaar staan: Rangers vs Celtic, het blijft een affiche die tot de verbeelding spreekt. De stad Glasgow is er telkens weer helemaal in de ban van en dat was deze keer niet anders. Celtic is dan wel al even kampioen, de Rangers wilden maar al te graag in Ibrox Stadium nog eens de scalp van de aartsrivaal pakken.

Dat trachtten ze te doen met Cyril Dessers een volledige wedstrijd tussen de lijnen. De Belgische Nigeriaan kent ook op zijn dertigste nog altijd de weg naar doel. Na een overstapje van zijn ploegmaat Cerny zag Dessers op slag van rust zijn kans schoon om de netten bol te zetten. Dessers waande zich even de grote held van heel Ibrox.

VAR keurt gelijkmaker Celtic goed

Het was uiteraard een heerlijk gevoel voor Rangers om zo met een voorsprong de rust in te kunnen. Celtic sloeg wel nog terug met de gelijkmaker van Idah even voorbij het uur. Eerst leek die treffer nog afgekeurd te worden voor buitenspel. De VAR moest er even naar kijken maar besloot dan toch dat het wel degelijk een geldig doelpunt was.

Het bleef bij 1-1. Zo is Dessers jammer genoeg net geen matchwinnaar geworden. Na de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League is het voor Rangers stilaan uitkijken naar het einde van het seizoen. Het is ook de vraag wie volgend seizoen coach zal zijn. Barry Ferguson nam over na het ontslag van Philippe Clement en wil graag aanblijven als T1.

Opvolger Clement wil aan boord blijven

Aangezien de resultaten toch nog niet geweldig zijn, worden daar vraagtekens bij geplaatst. "In mijn spelerscarrière ben ik constant afgeschreven. Mensen hebben bepaalde opinies, dat is volledig aan hen", reageert Ferguson bij BBC. "Uitdagingen zijn eigen aan het manager zijn. Dat heeft me totaal niet afgeschrikt. Ik weet dat ik deze job kan doen."